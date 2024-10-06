سجل ثنائية وصنع آخر.. المصري مرموش ينقذ فرانكفورت من الخسارة ضد بايرن ميونخ

سجل المهاجم المصري عمر مرموش -اليوم الأحد- هدفين وصنع هدفا ليمنح فريقه تعادلا مثيرا أمام ضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم الفريق البافاري بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

وسريعا منح المهاجم المصري فريقه التعادل في الدقيقة 22 ليرفع رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

ولم يكتف مرموش بهز الشباك بل مرر كرة إلى زميله الفرنسي هوجو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35.

لكن بايرن ميونخ نجح في إدراك التعادل قبل الاستراحة بهدف سجله المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 53 سجل مايكل أوليسي الهدف الثالث للبايرن والرابع له في دوري هذا الموسم.

مرموش يعتلي صدارة هدافي البوندسليغا

وعاد مرموش للتألق مجددا بهدف ثان في الدقيقة 94 ليمنح فريقه التعادل بتوقيت قاتل ويعتلي قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 8 أهداف.

وتعثر البايرن بهذا التعادل الثاني على التوالي بعد 4 انتصارات متتالية بداية المشوار، ليبقى رصيده 14 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ.

أما آينتراخت فرانكفورت فقد انفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بعد 4 انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارة واحدة.