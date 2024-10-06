ليفربول يحدد بديل محمد صلاح ويجهز 50 مليون يورو لضمه

أفادت تقارير صحفية أن آرن سلوت مدرب ليفربول اختار نجم بوروسيا دورتموند الألماني لخلافة محمد صلاح الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، تم اختيار نجم بوروسيا دورتموند كريم أديمي كبديل محتمل طويل الأمد للمصري صلاح، مشيرة إلى أن "الريدز" مستعد لدفع 50 مليون يورو لتأمين خدمات الدولي الألماني العام المقبل.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ملخص التعادل بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في البريميرليغ list 2 of 2 قصة ليفربول والشوط الأول هذا الموسم في البريميرليغ end of list

وتابعت "الجناح الألماني أديمي هو البروفايل المثالي، وتتوافر فيه الخصائص الفنية المطلوبة، لكن النادي الألماني هادئ بشأنه، خصوصا أنه يرتبط بعقد حتى عام 2027".

ويتألق أديمي مع دورتموند محليا وقاريا وخاض هذا الموسم 8 مباريات بمختلف المسابقات، إذ سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

وانتقل أديمي لأول مرة إلى دورتموند عام 2022، قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ومنذ ذلك الحين، سجل اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، 19 هدفا في 74 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند.

غموض يكتنف مستقبل صلاح مع الريدز

ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل محمد صلاح في "ستامفورد بريدج".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو/حزيران 2025، أي أنه سيكون متاحا للتوقيع مع أي نادٍ آخر بشكل مجاني في الصيف المقبل.

ففي الشهر الماضي، بعد فوز ليفربول 3-0 على مانشستر يونايتد، قال صلاح "كما تعلمون، هذا هو آخر عام لي في النادي. أريد فقط الاستمتاع به".."الأمر ليس متروكا لي ولكن لم يتحدث معي أحد في النادي".

وعلّق سلوت على تصريحات صلاح قائلا "هناك الكثير من الاحتمالات، لكن في الوقت الراهن هو أحد لاعبينا وأنا سعيد جدا به. لا أتحدث عن العقود. لقد كان مبهرا، على غرار أول مباراتين".

ويحتل الريدز تحت قيادة المدرب الجديد سلوت صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 6 انتصارات من أصل سبع.

وفي دوري أبطال أوروبا، يمر ليفربول أيضا بحالة جيدة إذ فاز في المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن.