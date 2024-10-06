قصة ليفربول والشوط الأول هذا الموسم في البريميرليغ

حافظ ليفربول على نظافة شباكه أمام كريستال بالاس في الشوط الأول بعد أن تقدم في النتيجة 1-0 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينهي فيها "الريدز" الشوط الأول دون أن تهتز شباكه.

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Liverpool are the only team yet to concede a first-half goal in the Premier League this season. 🔐#CRYLIV pic.twitter.com/tKNgv1kNcM — Premier League (@premierleague) October 5, 2024

وبات ليفربول الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الشوط الأول منذ بداية الموسم.

وواجه ليفربول كلا من إبسويتش تاون (2-0) وبرينتفورد (2-0) ومانشستر يونايتد (3-0) ونوتنغهام فورست (0-1) وبورنموث (3-0) وولفرهامبتون (2-1).

HT: Crystal Palace 0-1 Liverpool Liverpool are unbeaten in their last 142 Premier League matches when leading at half-time (W129, D13). 👀#CRYLIV | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/XrWjovWGwy — Squawka Live (@Squawka_Live) October 5, 2024

والهدف الذي تلقاه أمام فورست كان في الدقيقة 72، وأمام ولفرهامبتون في الدقيقة 56.

كما بات ليفربول الفريق الذي تلقى أقل عدد من الأهداف في البريميرليغ حتى الآن (هدفين فقط).

كما لم يخسر "الريدز" في آخر 142 مباراة خاضها بالدوري، لدى تقدّمه في الشوط الأول، إذ فاز 129 مرة وتعادل 13 مرة.

وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف.