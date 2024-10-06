رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

قصة ليفربول والشوط الأول هذا الموسم في البريميرليغ

شباك ليفربول تلقت هدفين فقط في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (الفرنسية)
6/10/2024

حافظ ليفربول على نظافة شباكه أمام كريستال بالاس في الشوط الأول بعد أن تقدم في النتيجة 1-0 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينهي فيها "الريدز" الشوط الأول دون أن تهتز شباكه.

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وبات ليفربول الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الشوط الأول منذ بداية الموسم.

وواجه ليفربول كلا من إبسويتش تاون (2-0) وبرينتفورد (2-0) ومانشستر يونايتد (3-0) ونوتنغهام فورست (0-1) وبورنموث (3-0) وولفرهامبتون (2-1).

والهدف الذي تلقاه أمام فورست كان في الدقيقة 72، وأمام ولفرهامبتون في الدقيقة 56.

كما بات ليفربول الفريق الذي تلقى أقل عدد من الأهداف في البريميرليغ حتى الآن (هدفين فقط).

كما لم يخسر "الريدز" في آخر 142 مباراة خاضها بالدوري، لدى تقدّمه في الشوط الأول، إذ فاز 129 مرة وتعادل 13 مرة.

وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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