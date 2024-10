قصة ليفربول والشوط الأول هذا الموسم في البريميرليغ

حافظ ليفربول على نظافة شباكه أمام كريستال بالاس في الشوط الأول بعد أن تقدم في النتيجة 1-0 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينهي فيها "الريدز" الشوط الأول دون أن تهتز شباكه.

Liverpool are the only team yet to concede a first-half goal in the Premier League this season. 🔐#CRYLIV pic.twitter.com/tKNgv1kNcM

— Premier League (@premierleague) October 5, 2024