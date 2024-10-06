هل خُدع مدرب فرنسا بعد إشراك مبابي في مباراة ريال مدريد وفياريال؟

أعرب مدرب منتخب فرنسا عن استيائه بعد قرار ريال مدريد ضم كيليان مبابي للتشكيلة الرسمية التي واجهت فياريال بالدوري الإسباني السبت.

وتعرض الدولي الفرنسي لإصابة في فخذه الأيسر خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس (3-2)، الثلاثاء، في المرحلة السابعة من الليغا.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أعرب ديشامب ومساعدوه عن استيائهم وصدمتهم من قرار ضم مبابي إلى مباراة فياريال.

واختار ديشامب استبعاد مبابي من تشكيلة فرنسا خلال فترة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في 24 سبتمبر/أيلول كسبب لاستبعاده.

وعلى الرغم من عودة قائد فرنسا ضد ليل هذا الأسبوع، فإن جميع الأطراف، بما في ذلك ريال مدريد واللاعب وديشامب، كانوا متفقين على أن مبابي لم يكن لائقا تماما للمشاركة في الواجب الدولي.

ولعب مبابي نحو 40 دقيقة أمام ليل الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقبل اتخاذه هذا القرار الخميس، تحدث المدرب مع مبابي، الذي أبلغه أنه لا يشعر بأنه في قمة مستواه، وأنه بحاجة إلى التعافي مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديشامب حائر بشأن استعداد مبابي المفاجئ للعب لصالح ناديه، حيث يتناقض ذلك مع التقليد الراسخ بأن اللاعب المتاح للاختيار مع النادي يكون جاهزا أيضا للخدمة مع المنتخب الوطني.

الطاقمان الطبيان لريال مدريد ومنتخب فرنسا، تواصلا منذ إصابة مبابي في فخذه الأيسر أمام ألافيس.

ولكن يبدو أن "سوء الفهم لا يزال قائما"، وفق "ليكيب"، علما أن اللاعب عاد بعد 8 أيام على إصابته، بعدما أفادت معلومات غير رسمية بغيابه 3 أسابيع.

وبحسب الصحيفة فإنه في حال خاض مبابي المباراة ضد فياريال، "فقد يشعر ديشان بأنه تعرّض للخداع قليلا".