شاهد.. صراخ كاربخال في البرنابيو يتردد صداه بمدريد

أكد داني كاربخال مدافع ريال مدريد أنه سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي خلال فوز فريقه 2-صفر على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

بدوره أعلن "لوس بلانكوس" أن كاربخال يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، إضافة إلى إصابتين خطيرتين تتطلبان إجراء عملية جراحية.

وقال النادي الملكي في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كاربخال من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر الخلفي للساق اليمنى".

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن كاربخال سيغيب عن الملاعب لفترة تمتد حتى 10 أشهر.

وخرج كاربخال (32 عاما) من الملعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد التحام مع لاعب وسط فياريال يريمي بينو تسببت في إصابته بالتواء غير طبيعي بركبته اليمنى.

وسمع صراخ كاربخال في "السانتياغو برنابيو" رغم وجود عشرات آلاف من الجماهير في معقل "الملكي"، وذرف الدموع بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

إصابة خطيرة لكارفاخال في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفياريال.#الدوري_الاسباني #ريال_مدريٌد_فيُاريال pic.twitter.com/gr7eJxpORf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 5, 2024

وذكر كاربخال عبر حسابه على تطبيق إنستغرام حيث نشر صورته في سيارة إسعاف "تأكدت إصابتي الخطيرة بالرباط الصليبي، سأخضع لجراحة وسأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر".

Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego.

Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido. 🤍 pic.twitter.com/FdVgVhrLEC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 6, 2024

وأضاف "أتطلع لبدء عملية التعافي والعودة، أشكركم جميعا على رسائلكم، أشعر أني محبوب جدا".

وشعر المدرب كارلو أنشيلوتي بالقلق إزاء إصابة كاربخال، وهي أحدث ضربة للفريق الإسباني بعد غياب حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة عضلية أمام أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الماضي.

حسرة أنشيلوتي

وأعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي"عن حسرته بسبب إصابة كاربخال. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "يبدو أنها إصابة خطيرة إلى حد ما في الركبة، لكن يجب تقييمها خلال الساعات القليلة المقبلة، غرفة الملابس حزينة وقلقة لأن ما حدث يتكرر كثيرا بسبب روزنامة المباريات، وقد حدث لسوء الحظ للاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

وأضاف أنه "لاعب أساسي بالنسبة لنا بسبب خبرته واحترافيته وجديته، دعونا ننتظر، لقد تحدثت معه وهو حزين جدا، ليس هناك الكثير للقيام به بعد الآن. سننتظر التقييم الطبي ثم نفكر في شفائه، لقد تحدثت مع الطبيب وأخبرني أنها إصابة في الركبة دون مزيد من التفاصيل، آمل ألا تكون إصابة خطيرة".

وأشار "عندما يحدث شيء كهذا للاعب مثل داني، الذي يكون دائما مليئا بالحماس، فإنه يؤثر على جميع اللاعبين وعلى الفريق بأكمله، علينا ان نستجيب، في العام الماضي كانت استجابتنا للإصابات جيدة للغاية، وعلينا أن نبذل الجهد من جديد هذا العام حتى تكون هذه الإصابات حافزا لبقية لاعبي الفريق، كما حدث العام الماضي".

وعن إمكانية التعاقد مع لاعب جديد بديل لكاربخال، قال أنشيلوتي "يمنحنا لوكاس فاسكيز الكثير من الثقة وسنتحدث خلال فترة التوقف الدولي عن هذه القصة، سوق الانتقالات مغلق وليس هناك الكثير من الخيارات، علينا أن ندير الفريق بشكل جيد، وفي حالة غياب الظهير الوحيد لدينا الآن، وهو لوكاس فاسكيز، سنفكر في من يجب ان يلعب في مركزه".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "لعبنا بنظام وسلوك جيدين، من دون شدة قوية، لكن عندما افتتحنا التسجيل بدأنا بفرض سيطرتنا بشكل جيد، دون المخاطرة ومع دفاع صلب، كان من الممكن أن تكون المباراة فخا ضد فريق قوي يمر بلحظة متميزة وقد فزنا بـ3 نقاط مهمة".