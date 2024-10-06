سر شعار فرقة موسيقية على قميص يرتديه برشلونة في مواجهة ريال مدريد

كشفت تقاير صحفية عن هوية الشعار الذي سيظهر على قميص فريق برشلونة عندما يواجه ريال مدريد في الكلاسيكو في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويقام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سنتياغو برنابيو" في الجولة الـ11 للدوري الإسباني يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" من المقرر أن تحمل الأقمصة شعار فرقة البوب البريطانية ​​الشهيرة "كولد بلاي".

واعتاد النادي الكتالوني خلال المواسم الأخيرة وبالتحديد منذ تعاقده مع "سبوتيفاي" في 2022، بتواجد شعار مغني أو فرقة موسيقية على قميص الفريق خلال مباراة الكلاسيكو.

ويعود سبب تغيير الشعار الفريد إلى الصفقة التي أبرمها برشلونة مع سبوتيفاي عندما أصبح موقع بث الموسيقى لأول مرة الراعي الرئيسي لقميص النادي.

🎶 Barça x Coldplay ✅ ¡Ya disponible! 🛒 Realiza tu pedido en nuestra web pic.twitter.com/Fv8wgwatgC — CAMICRACKS (@INFUTcamicracks) September 30, 2024

وكجزء من العقد، أجبر اللاعبون على الترويج لإصدارات جديدة من عديد الفنانين المختلفين من خلال ارتداء صورهم على مقدمة قميصهم.

ويأتي قرار ظهور" كولد بلاي" بعد وقت قصير من إصدار ألبومهم العاشر "مون ميوزيك" في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وستطرح القميص الخاص الذي سيرتديه برشلونة في الكلاسيكو للبيع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لعشاق برشلونة والفرقة البريطانية للجمع بين شيء يحبونه في قميص واحد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط "كولد بلاي" بعملاق الدوري الإسباني، حيث لعبت دورا خاصا خلال واحدة من أشهر الفترات في تاريخ النادي.

وسبق لبيب غوارديولا أن اعتمد أغنيتهم الشهيرة "فيفا لافيا" كنشيد احتفالي لفريقه أثناء توليه تدريب النادي الكتالوني.