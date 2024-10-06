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سر شعار فرقة موسيقية على قميص يرتديه برشلونة في مواجهة ريال مدريد

كولد بلاي يزين قميص برشلونة في الكلاسيكو المصدر:Coldplay Xtra - فيسبوك
شعار فرقة كولد بلاي الموسيقية سيزين قميص برشلونة في الكلاسيكو (مواقع التواصل)
6/10/2024

كشفت تقاير صحفية عن هوية الشعار الذي سيظهر على قميص فريق برشلونة عندما يواجه ريال مدريد في الكلاسيكو في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويقام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سنتياغو برنابيو" في الجولة الـ11 للدوري الإسباني يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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وبحسب صحيفة "سبورت" من المقرر أن تحمل الأقمصة شعار فرقة البوب البريطانية ​​الشهيرة "كولد بلاي".

واعتاد النادي الكتالوني خلال المواسم الأخيرة وبالتحديد منذ تعاقده مع "سبوتيفاي" في 2022، بتواجد شعار مغني أو فرقة موسيقية على قميص الفريق خلال مباراة الكلاسيكو.

ويعود سبب تغيير الشعار الفريد إلى الصفقة التي أبرمها برشلونة مع سبوتيفاي عندما أصبح موقع بث الموسيقى لأول مرة الراعي الرئيسي لقميص النادي.

وكجزء من العقد، أجبر اللاعبون على الترويج لإصدارات جديدة من عديد الفنانين المختلفين من خلال ارتداء صورهم على مقدمة قميصهم.

ويأتي قرار ظهور" كولد بلاي" بعد وقت قصير من إصدار ألبومهم العاشر "مون ميوزيك" في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وستطرح القميص الخاص الذي سيرتديه برشلونة في الكلاسيكو للبيع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لعشاق برشلونة والفرقة البريطانية للجمع بين شيء يحبونه في قميص واحد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط "كولد بلاي" بعملاق الدوري الإسباني، حيث لعبت دورا خاصا خلال واحدة من أشهر الفترات في تاريخ النادي.

وسبق لبيب غوارديولا أن اعتمد أغنيتهم الشهيرة "فيفا لافيا" كنشيد احتفالي لفريقه أثناء توليه تدريب النادي الكتالوني.

المصدر : الصحافة البريطانية

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