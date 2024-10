آخرهم كارفخال.. 8 ضحايا للرباط الصليبي في ريال مدريد

تعرض المدافع داني كرفخال لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة ريال مدريد ضد فياريال، أمس السبت، بالدوري الإسباني، لينضم إلى قائمة طويلة من زملائه، الذين أبعدتهم الإصابة نفسها عن الملاعب.

وفي بيان رسمي، أكد ريال مدريد أن كارفاخال "تم تشخيصه بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في وتر الركبة في ساقه اليمنى".

وشهدت اللحظات الختامية من اللقاء احتكاكا بين كارفاخال ويريمي بينو لاعب فياريال، وسقط نجم الميرنغي على الأرض، بعد أن عجز عن الوقوف على قدميه، وظل يصرخ بصوتٍ عالٍ من فرط الألم.

وقال كارفاخال في رسالته الحزينة "تم التأكد من تعرضي لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي، وسأخضع لعملية جراحية، وسأبقى بعيدا عن ملاعب كرة القدم لعدة شهور".

وإصابة كرفخال ليست الأولى، حيث تعرض 8 لاعبين في صفوف النادي الملكي للإصابة نفسها خلال الـ13 شهر الماضية.

وخلال الموسم الماضي، تعرض 3 من نجوم الميرنغي للإصابة بالرباط الصليبي، كان أولهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، خلال الاستعداد لمباراة أتلتيك بيلباو في افتتاح الموسم الماضي.

بدوره، أصيب النمساوي دافيد ألابا، بقطع في الرباط الصليبي أيضا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

