ميسي يقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأميركي

أصبح إنتر ميامي على بعد انتصار وحيد من تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل إنتر ميامي فوزا قاتلا على مضيفه تورنتو بهدف سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات من قبل، من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 61، كما غاب جوردي ألبا ولويس سواريز والحارس دريك كالندر عن التشكيل الأساسي لإنتر ميامي.

وشارك سواريز الأسطورة السابق لمنتخب أوروغواي، من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 71 وصنع هدف الفوز لزميله كامبانا.

ويستعد ميسي للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في مباراتيه المقبلتين بتصفيات كأس العالم يومي 10 و15 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي فإن مشاركته في المباراة الختامية للموسم مع فريقه إنتر ميامي أمام ضيفه "نيو إنغلاند" في 19 من الشهر الجاري تبقى محل شك.

وحال فاز إنتر ميامي في المباراة الأخيرة فإنه سينهي الموسم برصيد 74 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على الرقم القياسي الذي سجله "نيو إنغلاند" نفسه في موسم 2021 بحصد 73 نقطة.

وسجل ميسي 17 هدفا خلال 18 مباراة بالدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم.