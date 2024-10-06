شاهد.. حارس جيرونا يتصدى لثلاث ضربات جزاء بالدوري الإسباني

قدم باولو غازانيغا حارس مرمى جيرونا أداء استثنائيا في فوز فريقه المثير 2-1 على أتلتيك بلباو في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

وتصدى الحارس الأرجنتيني (32 عاما) لركلتي جزاء أعيدت إحداهما، قبل أن ينجح زميله المهاجم كريستيان ستواني القادم من أوروغواي في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليحقق جيرونا الفوز.

من جهته، كال ميشيل مدرب جيرونا المديح للحارس غازانيغا -في حديثه للصحفيين- وأضاف: "أنا سعيد بالحصول على النقاط الثلاث، لكن لا يزال يتعين علينا التحسن كثيرا. أعجبت بالأداء في الشوط الثاني أمام بلباو عندما انتفضنا. كنت متأكدا من الأمر وأن ستواني سيسجل (ركلة الجزاء)".

وأهدر أليكس بيرينغير ركلة جزاء في الشوط الأول وكذلك إنياكي وليامز في الشوط الثاني، وأعيدت ركلة وليامز بعدما تجاوزت قدم الحارس خط المرمى وتقدم أندير إيريرا لتسديد الإعادة، لكن الحارس الأرجنتيني تصدى لمحاولته.

باولو غازانيغا يتألق في التصدي لثلاث ركلات جزاء أمام أتليتيك بلباو#الدوري_الإسباني #جيرونا_أتلتيك pic.twitter.com/7wJEPNeKFM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 6, 2024

وتابع ميشيل "لم أعتقد أنه (غازانيغا) سيتصدى للركلة التي أعاد هيريرا تسديدها، لأنني اعتقدت أنه لن يتمكن من صد الركلة الثالثة… لكن غازانيغا تدخل بشكل رائع ليحافظ على آمال الفريق. لم أكن أعلم ماذا كان ليحدث إذا أصبحت النتيجة 2-1".

وتفاعل الحساب العربي لنادي جيرونا على موقع إكس مع التصديات الرائعة لحارس مرماه بتغريدة ساخرة: "لو ترمي السلام على غازينغا بيصده (سوف يصده)".

وحل جيرونا، الذي لم يتأهل لمسابقة أوروبية من قبل على مدار تاريخه الممتد منذ 94 عاما، ثالثا في الدوري الموسم الماضي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد 4 سنوات فقط من صعوده للدرجة الأولى.

ويقبع جيرونا حاليا في وسط الجدول برصيد 12 نقطة بعد 9 مباريات.