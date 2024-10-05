سواريز يهاجم بييلسا مدرب منتخب أوروغواي

شن نجم الأوروغواي المعتزل دوليا لويس سواريز هجوما على مدرب منتخب بلاده مارسيلو بييلسا، محملا الأرجنتيني مسؤولية الأجواء السلبية التي خيمت على بعثة "لا سيليستي" في كوبا أميركا الأخيرة.

وحث سواريز الجماهير على عدم تحميل اللاعبين المسؤولية بحال تراجع نتائج بطل العالم عامي 1930 و1950.

ورأى سواريز أن الآثار السلبية لتعيين بييلسا الذي تولى مسؤوليته في مايو/أيار 2023 ظهرت بسرعة في المنتخب.

قال لبرنامج "دي فوتبول سي آبلا آسي" التلفزيوني "في مقر سيليستي لم يُسمح للموظفين بإلقاء التحية وتناول الطعام معنا.. ينكسر قلبي بأن تصبح الحياة بهذا الشكل في المقر".

وندد سواريز بافتقار التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين في كوبا أميركا الأخيرة "كانت هناك مواقف أحزنتني، لكن لم أتطرق إليها من أجل الفريق. عقد لاعبون كثيرون اجتماعا للطلب من المدرب أن يقول لنا صباح الخير على الأقل، لكنه لم يلق التحية حتى".

وحلت الأوروغواي ثالثة في كوبا أميركا بعد تغلبها على كندا بركلات الترجيح، بقيادة بييلسا (69 عاما) الذي أشرف في العقدين الأخيرين على منتخبي الأرجنتين وتشيلي، بالإضافة إلى نادي أتلتيك بلباو الإسباني، ومارسيليا وليل الفرنسيين، ولاتسيو الإيطالي وليدز يونايتد الإنجليزي.

أجواء سلبية

وشرح سواريز الأجواء السلبية وراء الكواليس "كان بييلسا يعقد مؤتمرا صحفيا ويقول أشياء جميلة عن الناس.. في نيويورك طلب منا في أحد الأيام عدم إلقاء التحية على الجماهير، فوقفت وقلت له إننا سنلقي التحية على أي حال".

اعتزل سواريز دوليا في السادس من سبتمبر/أيلول، بعد مشوار رائع سجل خلاله 69 هدفا في 143 مباراة على مدى 17 عاما مع المنتخب.

وكشف سواريز عن حديث دار بينه وبين المدرب المحنك الذي يعتبره مدربون كثيرون في أوروبا قدوة لهم "أجريت محادثة لـ5 دقائق مع بييلسا، كقائد للمجموعة، وفي النهاية اكتفى بالقول شكرا جزيلا".

ويحتل منتخب الأوروغواي حاليا المركز الثالث في المجموعة الموحدة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 15 نقطة من 8 مباريات.

وأضاف سواريز "أطلب من الجماهير عدم التصويب على اللاعبين إذا حدث خطأ ما. لقد تسبب بييلسا في تفريق المجموعة بأكملها، حتى في طريقة تدريبهم".

ويحترف سواريز (37 عاما) مع إنتر ميامي الأميركي، بعد مسيرة زاخرة أبرزها في صفوف أياكس الهولندي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

وتلعب الأوروغواي الشهر الجاري مع بيرو والإكوادور في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.