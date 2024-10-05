موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة اليوم السبت أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو، ويديرها الحكم غييرمو فرنانديز.

وتبدأ المباراة الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

تذاع المباراة على قنوات:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 2 FR

ويتفوق ريال مدريد على منافسه في المواجهات السابقة برصيد 26 انتصارا مقابل 7 انتصارات لفياريال، وانتهت 16 مباراة بالتعادل.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فياريال (الثالث).