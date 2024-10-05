موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
5/10/2024
نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.
وتقام المباراة اليوم السبت أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو، ويديرها الحكم غييرمو فرنانديز.
وتبدأ المباراة الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال
تذاع المباراة على قنوات:
- beIN Sports HD 1
- beIN Sports HD 1 English
- beIN Sports 2 FR
ويتفوق ريال مدريد على منافسه في المواجهات السابقة برصيد 26 انتصارا مقابل 7 انتصارات لفياريال، وانتهت 16 مباراة بالتعادل.
يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فياريال (الثالث).
المصدر : الجزيرة