بالفيديو.. أرسنال ومانشستر سيتي يتقاسمان وصافة الدوري الإنجليزي

اقتسم أرسنال ومانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تحقيقهما الفوز بالجولة السابعة اليوم السبت.

وبقي صراع الصدارة على حاله في البريميرليغ بعد تغلب ليفربول (المتصدر) على مضيفه كريستال بالاس 1-0، ومانشستر سيتي على ضيفه فولهام 3-2، وأرسنال على ضيفه ساوثمبتون 3-1.

وبقي ليفربول متصدرا برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن كل من مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية وأرسنال وصيفه العام الماضي.

وعلى ملعب الاتحاد، تغلب مانشستر سيتي على فولهام 3-2.

فاجأ فولهام مضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب) بتسجيله هدف التقدم عندما وصلت الكرة إلى المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيس داخل المنطقة، فلعبها ذكية بالكعب باتجاه البرازيلي أندرياس بيريرا الذي تابعها من مسافة قريبة برأسه داخل الشباك (26).

لكن ردّ سيتي لم يطل كثيرا لأن لاعب وسطه الكرواتي الدولي ماتيو كوفاتشيفيتش أدرك التعادل عندما وصلته الكرة عند نقطة الجزاء، فسددها لتصطدم بأحد مدافعي فولهام وتتابع طريقها داخل الشباك (32).

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح سيتي في التقدم بواسطة كوفاتشيفيتش أيضا الذي سدد كرة من مشارف المنطقة داخل الشباك (47).

ويلعب كوفاتشيتيش أساسيا في الوقت الحالي بدلا من الإسباني رودري، الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة والغضروف وسيغيب لأشهر عدة عن الملاعب.

وحسم البديل البلجيكي جيريمي ديوكو النتيجة نهائيا في صالح سيتي عندما راوغ أحد مدافعي فولهام وسدد كرة قوية عانقت الشباك (82).

وعاش أنصار سيتي أوقاتا عصيبة في الدقائق الأخيرة لأن فولهام قلّص النتيجة قبل نهاية المباراة بدقيقتين بواسطة البرازيلي رودريغو مونيز (88) من دون أن يتمكن من إضافة الهدف الثالث.

فوز أرسنال

وعلى ملعب الإمارات في شمالي لندن، صمد ساوثمبتون أمام أرسنال في الشوط الأول وأنهاه متعادلا سلبا، ثم تقدم الضيوف بهدف، لكن أرسنال ردّ بثلاثية ليخرح فائزا.

استغل ساوثمبتون هجمة مرتدة سريعة فوصلت الكرة إلى البديل كاميرون أرتشر وتخلص من رقابة وليام صليبا ثم سدد كرة زاحفة بعيدا عن متناول الحارس الإسباني دافيد رايا، مفتتحا التسجيل (55).

لم ينعم الفريق الجنوبي بتقدمه إلا 3 دقائق لأن أرسنال قطع الكرة في منتصف الملعب، واستحوذ عليها بوكايو ساكا الذي مررها أمامية باتجاه الألماني كاي هافيرتس الذي سدد بيسراه من مشارف المنطقة فارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (58).

وحسم أرسنال النتيجة نهائيا في صالحه عندما استغل ساكا خطأ دفاعيا فتابعها زاحفة داخل الشباك (88).

وفي مباريات أخرى، حقق برنتفورد فوزا كبيرا على ولفرهامبتون 5-3، وحذا حذوه ويستهام على حساب أيبسويتش تاون 4-1، وليستر سيتي على بورنموث 1-0.