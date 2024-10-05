يستضيف أستون فيلا منافسه مانشستر يونايتد ضمن الجولة السابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال على الصعيدين الأوروبي والمحلي.

بدوره، يسعى أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام "الشياطين الحمر".

ويحتل يونايتد المركز الـ14 في الترتيب برصيد 7 نقاط، وعلى الجانب الآخر، يمتلك أستون فيلا 13 نقطة في المركز الخامس.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "فيلا بارك"، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويمتلك مان يونايتد الأسبقية في المواجهات التاريخية برصيد 46 فوزا في مقابل 10 انتصارات لأستون فيلا، بينما حسم التعادل 16 مواجهة.