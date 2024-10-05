شاهد.. ليفربول يضمن صدارة البريميرليغ في فترة التوقف الدولي

كان هدف ديوغو جوتا المبكر كافيا ليحقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه كريستال بالاس 1-صفر اليوم السبت ويضمن دخوله فترة التوقف الدولي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم إصابة حارسه أليسون ومغادرته الملعب قرب النهاية.

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 18 نقطة من 7 مباريات متقدما بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال قبل أن يلعبا في وقت لاحق اليوم.

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ووضع بالاس الكرة في الشباك بعد مرور 30 ثانية، بعدما توغل إسماعيلا سار خلف كوستاس تسيميكاس ومرر الكرة إلى إيدي نكيتياه الذي وضعها في المرمى بمهارة، لكنه كان متسللا.

وبدأ بالاس المباراة بقوة، لكن ليفربول افتتح التسجيل عبر أول هجمة حقيقية على مرمى صاحب الأرض في الدقيقة التاسعة عندما تلقى كودي جاكبو تمريرة بينية من تسيميكاس على الجانب الأيسر، ومررها إلى جوتا الذي تخطى تريفور تشالوباه الوافد الجديد على كريستال بالاس، ووضع الكرة في المرمى من مدى قريب وسجل هدفه الرابع هذا الموسم في كافة البطولات.

وكان ينبغي أن يضاعف جوتا النتيجة في الدقيقة 34، بعد مجهود جيد من محمد صلاح والرائع رايان غرافنبرخ الذي أرسل تمريرة عرضية من الناحية اليمنى تابعها جوتا غير المراقب، لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى.

واستحوذ ليفربول على الكرة بنسبة 75% في الشوط الأول دون أن يصنع الكثير من الفرص الخطيرة، وكاد بالاس أن يجعله يدفع ثمن ذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأرسل ماكسنس لاكروا تمريرة إلى سار، لكن تسديدته المنخفضة تصدى لها البرازيلي أليسون حارس ليفربول.

وبدأ الشوط الثاني بهدوء قبل أن ينشط الضيوف، وتصدى دين هندرسون حارس بالاس لمحاولة من صلاح بعد تمريرة رائعة من زميله فيرجيل فان دايك.

وأهدر جوتا فرصة أخرى جيدة بعد مرور ساعة من البداية، عندما تلقى تمريرة من ترينت ألكسندر-أرنولد في مساحة إثر ركلة حرة، لكن المهاجم البرتغالي حوّل الكرة بعيدا عن المرمى من ضربة رأس.

وفشل ليفربول في حسم المباراة، وكاد أن يكلفه إيدي نكيتياه وإبريتشي إيزي التعادل لكن أليسون، الذي غادر الملعب للإصابة، تصدى لمحاولتهما ببراعة.

وحصل الحارس التشيكي فيتيسلاف ياروش على فرصة مشاركته الأولى مع ليفربول، وشعرت جماهير بالاس بزيادة الزخم، لكن تسديدة إيزي ذهبت إلى ياروش مباشرة كما تصدى لمحاولة من البديل جان-فيليب ماتيتا في الوقت المحتسب بدل الضائع.