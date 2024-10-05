موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، على ملعب مينديزوروزا، ويديرها الحكم ميغيل أورتيز أرياس.

تبدأ المباراة الساعة 17:15 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ألافيس وبرشلونة

تذاع المباراة على قناة:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتفوق برشلونة على منافسه في المواجهات السابقة برصيد 26 انتصارا مقابل 6 انتصارات لألافيس، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويحتل ألافيس المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.