موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
5/10/2024-|آخر تحديث: 5/10/202408:31 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الأحد السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، على ملعب مينديزوروزا، ويديرها الحكم ميغيل أورتيز أرياس.
تبدأ المباراة الساعة 17:15 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القناة الناقلة لمباراة ألافيس وبرشلونة
تذاع المباراة على قناة:
- beIN Sports HD 3
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.
ويتفوق برشلونة على منافسه في المواجهات السابقة برصيد 26 انتصارا مقابل 6 انتصارات لألافيس، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.
ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويحتل ألافيس المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.
المصدر : الجزيرة