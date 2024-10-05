موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث الهلال المتصدر عن تعزيز سجله الرائع عندما يصطدم بالأهلي العريق في المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم 2024-2025.

ويتطلع الهلال لتحقيق فوزه السادس تواليا، بعد بداية رائعة شهدت تغلبه أيضا على الاتحاد ثاني الترتيب 3-1، فيما يبحث الأهلي عن تجاوز أحزانه المحلية التي وضعته في المركز السابع، من خلال فوز أول على الهلال منذ عام 2020 (2-1 على أرضه).

ويخوض "الزعيم" المباراة بعد تفوقه على الشرطة العراقي 5-0 الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة، محققا فوزه الثاني تواليا في منطقة الغرب.

ويمتلك الهلال، حامل اللقب بفارق شاسع عن النصر الموسم الماضي، قوة هجومية ضاربة متمثلة في الرباعي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري والبرازيليين مالكوم وماركوس ليوناردو الوافد حديثا إلى الفريق.

ويقوم الصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بواجبات هجومية، على غرار الظهير البرتغالي الجديد جواو كانسيلو القادم من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

تفوق جيسوس

ويتفوق مدرب الهلال جورجي جيسوس على نظيره في الأهلي ماتياس يايسله بفوزه في 3 مباريات، كما حقق 4 انتصارات كاملة على الأهلي الذي حقق فوزه الثاني في دوري أبطال آسيا للنخبة على أرض الوصل الإماراتي 2-0 الاثنين.

في المقابل يعيش الأهلي فترة صعبة، بعد خسارة ثانية تواليا أمام القادسية، سبقها وداع مفاجئ لبطولة كأس الملك من الدور الأول على يد الجندل المنافس في المستوى الثاني، وسط أنباء عن رغبة الإدارة الأهلاوية في الإطاحة بالمدرب الألماني الشاب.

ويغيب حارس مرمى الأهلي السنغالي إدوار مندي عن المباراة بداعي الإصابة.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب الجوهرة المشعة، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة على القنوات التالية:

SSC1 HD

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.