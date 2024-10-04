بوغبا يقترب من العودة للملاعب بعد تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة تخفيف عقوبة إيقاف لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا بسبب المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وقال ماتيو ريب المدير العام للمحكمة إن مدة "الإيقاف باتت الآن 18 شهرا بداية من 11 سبتمبر/أيلول 2023″، أي أنه سيعود بعد نحو شهرين.

وكانت الهيئة الإيطالية الوطنية لمكافحة المنشطات قد أوقفت اللاعب الفرنسي الدولي مؤقتا في سبتمبر/أيلول 2023 بعد سقوطه في اختبار منشطات لمادة "دي إتش إي إيه"، المحظورة رياضيا والتي ترفع مستويات هرمون الذكورة.

ونفى بوغبا (31 عاما)، الذي يمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى يونيو/حزيران 2026، ارتكاب أي مخالفات وقال في فبراير/شباط الماضي إنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وخضع بوغبا للاختبار بعد فوز يوفنتوس 3-0 على أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 20 أغسطس/آب 2023.