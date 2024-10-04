أفضل هدافي الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم

تميز كثير من نجوم كرة القدم بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة المباشرة، نرصد أفضل 10 منهم في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتعد الركلات الحرة مثل ضربات الجزاء بالنسبة إلى هؤلاء النجوم الذين لا يزل في الملاعب منهم سوى النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مما يعني أنهما يملكان فرصة تحسين مركزيهما في القائمة، خاصة أن الفارق ليس كبيرا بينهما وبين من يسبقونهما.

ويتميز البرازيليون بتسديد الركلات الحرة، لذا ضمت القائمة 4 منهم.

هدف من ماركة "ميسي" pic.twitter.com/eOw4pMzLF5 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 3, 2024

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 نجوم سجلوا من الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم: