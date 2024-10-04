أفضل هدافي الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم
4/10/2024
تميز كثير من نجوم كرة القدم بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة المباشرة، نرصد أفضل 10 منهم في تاريخ الساحرة المستديرة.
وتعد الركلات الحرة مثل ضربات الجزاء بالنسبة إلى هؤلاء النجوم الذين لا يزل في الملاعب منهم سوى النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مما يعني أنهما يملكان فرصة تحسين مركزيهما في القائمة، خاصة أن الفارق ليس كبيرا بينهما وبين من يسبقونهما.
ويتميز البرازيليون بتسديد الركلات الحرة، لذا ضمت القائمة 4 منهم.
هدف من ماركة "ميسي" pic.twitter.com/eOw4pMzLF5
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 3, 2024
وفي ما يلي قائمة أفضل 10 نجوم سجلوا من الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم:
- البرازيلي جونينيو (77 هدفا)
- البرازيلي بيليه (70 هدفا)
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (66 هدفا)
- الأرجنتيني فيكتور ليجروتالي (66 هدفا)
- البرازيلي رونالدينيو (66 هدفا)
- الإنجليزي ديفيد بيكهام (65 هدفا)
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (64 هدفا)
- الأرجنتيني دييغو مارادونا (62 هدفا)
- البرازيلي زيكو (62 هدفا)
- الهولندي رونالد كومان (60 هدفا)
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي