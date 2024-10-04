رياضة|البرتغال

البرتغال تستدعي لاعبا ضمن منتخب إنجلترا للشباب

LIMOGES, FRANCE - SEPTEMBER 04: Mateus Mane of England in action during the Lafarge U18s International Tournament match between England and Portugal on September 04, 2024 in Limoges, France. (Photo by Johannes Simon - The FA/The FA via Getty Images)
ماتيوس ماني بقميص المنتخب الإنجليزي للشباب (غيتي)
4/10/2024

أصبح ماتيوس ماني مهاجم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي محط الأنظار اليوم الجمعة بعدما استدعاه المنتخب البرتغالي لكرة القدم تحت 18 عاما بعد يوم واحد من انضمامه إلى تشكيلة المنتخب إنجلترا للشباب.

واستعدى ليام براملي مدرب منتخب إنجلترا تحت 18 عاما ماني للمعسكر الثاني على التوالي قبل أن يسافر الفريق إلى ماربيا لخوض بطولة من 4 منتخبات هذا الشهر.

وماني (17 عاما) مؤهل للعب بألوان المنتخبين بعد أن مثّل منتخب البرتغال تحت 17 عاما الموسم الماضي. نظرا لأن فرق تحت 18 عاما فئة عمرية لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ويحق لكلا البلدين استدعاء اللاعب.

وشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا الشهر الماضي أمام منتخب البرتغال تحت 18 عاما.

وضم منتخب البرتغال ماني في تشكيلة الفريق للمشاركة في بطولة أخرى تضم 4 منتخبات في الشهر نفسه.

ومع تزامن البطولتين، لا يمكن لماني اللعب إلا لمنتخب واحد، وأكد كل من ولفرهامبتون وإنجلترا أن اللاعب سيشارك في فريق براملي.

في حين أن اللاعبين من جنسيات متعددة قد لعبوا لأكثر من دولة واحدة إذا كانوا مؤهلين لذلك، فلا يُسمح لهم بتبديل ولائهم على مستوى المنتخبات الأولى، إلا إذا شاركوا في مباريات ودية فقط مع منتخبهم الأول.

المصدر : رويترز

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