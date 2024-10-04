تقارير: ميسي يقود إنتر ميامي للتأهل لكأس العالم للأندية 2025

ذكر موقع بريطاني أن فريق إنتر ميامي الأميركي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران من العام المقبل.

وقال موقع "جيف مي سبورت" إن إنتر ميامي تأهل لمونديال الأندية بعد تتويجه بلقب بطولة درع المشجعين في الدوري الأميركي، عقب فوزه كولومبوس كرو 3-2 في المباراة التي جمعتهما فجر الخميس بالجولة الـ32، وسيمثل الولايات المتحدة رفقة فريق سياتل ساوندرز.

وينظم الدوري الأميركي لكرة القدم على قسمين، قسم غربي وآخر شرقي في نفس التوقيت، ويفوز الفريق صاحب أعلى نقاط بلقب درع المشجعين.

ويتأهل أول 9 فرق من القسمين إلى الأدوار الإقصائية للتنافس على لقب الدوري الأميركي، أي أن إنتر ميامي سينافس أيضا على لقب البطولة مع تميزه بأفضلية اللعب على أرضه بفضل نقاطه.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول قبل جولتين من النهاية، وفي حال تمكن من الفوز بالمباراتين فسيحقق رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط في موسم واحد.

وسجل ميسي هدفين قاد بهما إنتر ميامي للفوز على كولومبوس كرو وحصد اللقب الـ46 في مسيرته.