لاعب مكسيكي أشعل ألعابا نارية خلال مؤتمر صحفي لفريقه

صبت وسائل إعلام مكسيكية جام غضبها على روبرتو ألفارادو جناح تشيفاس بعدما أشعل ألعابا نارية خلال مؤتمر صحفي للنادي في محاولة للمزاح، واعتبرت هذا التصرف "غير لائق" وغادرت القاعة احتجاجا.

وقد أشعل ألفارادو ألعابا نارية وألقاها داخل قاعة للمؤتمرات الصحفية في "وادي الحجارة" ليتهمه صحفيون بتعريض حياتهم للخطر.

وكتبت الصحفية كارينا هيريرا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "إن ما حدث في تشيفاس اليوم أمر لا يصدق.. خلال ما يقرب من 15 عاما من تغطية أخبار الفريق، لم يحدث هذا أبدا. لم تكن مزحة كما يزعمون، أشعلوا ألعابا نارية على باب القاعة بينما كان الجميع في الداخل".

#CirculaEnRedes | ¡Ataque a periodistas!

Previo a la rueda de prensa de #Chivas, jugadores del equipo rojiblanco explotaron un #petardo con los reporteros en el interior de las instalaciones.⚽️ pic.twitter.com/xlMc6prjUc — MegaNews (@MegaNews_MX) October 3, 2024

وشارك مراسلون آخرون صورا ومقاطع فيديو لهذه الألعاب النارية، وقالوا إنها أصابت مصورا في ساقه.

وبعد انفجار الألعاب النارية، طلب اللاعبان خوسيه كاستيو وفرناندو بلتران من الجميع التزام الهدوء.

وانتشرت القصة على وسائل التواصل الاجتماعي وأعلن ألفارادو مسؤوليته عن هذه الخدعة واعتذر عنها.

وقال اللاعب إنه لم يكن ينوي إشعال الألعاب النارية في قاعة المؤتمرات الصحفية لأن الأمر كان مزحة مع زملائه في الفريق.

وعاد بعض المراسلين في وقت لاحق إلى القاعة على الرغم من أن الصحافة المحلية أدانت بشدة تصرف اللاعب، لتزيد الانتقادات التي يتعرض لها الفريق بعد الأداء السيئ أيضا في الدوري هذا الموسم والذي تركهم في المركز العاشر.

وجمع تشيفاس 15 نقطة من 4 انتصارات في 10 مباريات.