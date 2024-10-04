أنشيلوتي يشرح أسباب هزيمة ريال مدريد أمام ليل بدوري أبطال أوروبا

تعرض ريال مدريد للهزيمة الأولى هذا الموسم، بعد الخسارة أمام ليل الفرنسي 0-1 ضمن الجولة الثانية بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

واعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأن ليل كان الأفضل واستحق الفوز بالمباراة.

وقال المدرب الإيطالي، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إن "الفريق المنافس لعب بشكل أفضل منا واستحق الفوز. كان من الصعب علينا الدخول في المباراة، والآن علينا أن نتعلم".

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أنشيلوتي قوله "علينا أن نتحسن فيما هو واضح تماما، فالأمر ليس معقدا للغاية".

وأكد أنشيلوتي أنه كان من الصعب على فريقه استعادة الكرة والتحكم في الكرة بكفاءة: "كان من الصعب علينا استعادة الكرة، وكنا سيئين أيضا في التعامل معها. لقد كان من الصعب علينا أن نخلق الفرص".

قلة الإبداع

وشدد الفني الإيطالي على ضرورة التعامل مع الأمور بهدوء والتركيز على الأخطاء التي حدثت دون المبالغة في رد الفعل.

وأضاف "علينا أن ننظر إلى الأمور بهدوء وألا نتخلى عن كل شيء، لكن من الواضح أنه يتعين علينا التحسن، مشيرا إلى أن فريقه افتقر للإبداع. وأنه عانى في خلق الفرص، وغياب اللعب السريع على مستوى خط الوسط".

وأوضح أنشيلوتي أن مهاجميه يحتاجون إلى نهج أكثر مباشرة، وعندما يتم لعب الكرة ببطء شديد، فإن ذلك يعوق قدرتهم على الهجوم بفعالية، قائلا: "لدينا مهاجمون يحتاجون للعب بشكل عمودي أكثر من المعتاد".

واختتم المدرب بقوله: "كانت الهزيمة الأخيرة بمنزلة دعوة جيدة للاستيقاظ، لأننا لم نخسر مرة أخرى، وآمل أن يكون الأمر كذلك مرة أخرى هذه المرة".

ضجة كبيرة داخل الفريق

تطرق أنشيلوتي أيضا إلى الحالة المزاجية داخل الفريق، قائلا "من الممكن أن نخسر مباريات، لأن هذه هي اللعبة، لكن الشعور بالحزن في صفوف الفريق يقلقني أكثر".

ورغم الهزيمة، فإن أنشيلوتي رفض تقديم الأعذار في ما يتعلق بجدول المباريات المزدحم.

واعترف بأنه على الرغم من أن الفريق لعب عديدا من المباريات على التوالي، فإن الخسارة كانت ببساطة بسبب الأداء السيئ في تلك الليلة. وقال "ليست هناك حاجة لتقديم الأعذار؛ لقد لعبنا أيضًا عديدا من المباريات على التوالي من قبل. لم تكن ليلة جيدة، وهذا كل شيء".

ويثق أنشيلوتي بأنه مع الجهود المتواصلة، سيعود الفريق إلى سابق عهده: "لا يكفي الحديث عن المشكلة لإصلاحها، بل هناك ديناميكية تحتاج إلى تحسين".

أداء بيلينغهام

وعند مناقشة مستوى جود بيلينغهام، أشار أنشيلوتي إلى أن لاعب خط الوسط الشاب يلعب في نفس مركز العام الماضي، حيث حقق الكثير من النجاح.

ومع ذلك، لم تسر الأمور بسلاسة هذا الموسم، لكن أنشيلوتي يعتقد أن عليهم فقط التحلي بالصبر "إنه نفس المركز الذي نجح فيه الموسم العام الماضي. الآن، الأمور لا تسير كما يريد، لكن علينا فقط الانتظار".