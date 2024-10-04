ماغواير ينقذ مان يونايتد والكعبي يقود أولمبياكوس للفوز بالدوري الأوروبي

سجل هاري ماغواير هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه مانشستر يونايتد التعادل 3-3 أمام بورتو، الخميس، في مواجهة مثيرة بالجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، وقاد المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني للفوز على براغا البرتغالي 3-0.

وبدأ يونايتد المباراة بقوة، وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة السابعة وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 20. ورد بورتو سريعا بعد 7 دقائق فقط، عندما قلص بيبي الفارق بضربة رأس.

واستغل سامو الزخم وأدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 34 قبل أن يجعل النتيجة 3-2 بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب.

وزادت مشاكل يونايتد عندما تلقى القائد برونو فرنانديز البطاقة الصفراء الثانية بسبب التدخل العنيف على نوين بيريز قبل 9 دقائق من النهاية، لكن ماغواير أنقذ الموقف بعد لحظات.

رأسية هاري ماغواير تنقذ مانشستر يونايتد من الخسارة ⚽️🔥#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/bXKSTFl5KL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2024

توتنهام يواصل عروضه القوية

واصل توتنهام الإنجليزي عروضه القوية في الآونة الأخيرة، وحقّق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات عقب تخطيه مضيفه فيرينتسفاروش المجري 2-1.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى السنغالي باب سار (الدقيقة 23) والويلزي برينان جونسون (الدقيقة 86) في حين سجّل للفريق المجري بارناباس فارغا (الدقيقة 90).

ورفع سبيرز رصيده إلى 6 نقاط بعدما كان قد فاز في مباراته الأولى على حساب قره باغ الأذربيجاني 3-0.

وهذا الفوز هو الخامس تواليا لتوتنهام في مختلف المسابقات، وهو الذي كان قد تقدّم إلى المركز الثامن في البريميرليغ برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، بعدما كان استهل الموسم بصورة سيئة.

فوز عريض للاتسيو

وحقّق لاتسيو الإيطالي فوزا عريضا هو الثاني له تواليا في المسابقة على حساب ضيفه نيس الفرنسي 4-1.

سجّل أهداف فريق العاصمة الإيطالية كل من الإسباني بيدرو رودريغيس (الدقيقة 20) والأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (الدقيقة 35 و53) وماتيا زاكايني (الدقيقة 67 من ركلة جزاء)، بينما سجّل العاجي جيريمي بوغا هدف الفريق الفرنسي الوحيد (الدقيقة 41).

وتلقى روما الإيطالي خسارته الأولى بقيادة المدرب الجديد الكرواتي إيفان يوريتش على يد مضيفه إلفسبورغ السويدي بهدف من دون رد سجله الغاني مايكل بايدو في الدقيقة 44.

المغربي الكعبي يقود أولمبياكوس إلى الفوز

وفاز أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة على براغا البرتغالي تناوب على تسجيلها المغربي أيوب الكعبي (الدقيقة 45 و59) والأرجنتيني سانتياغو هيزي (الدقيقة 53).

وسقط ريال سوسييداد الإسباني على أرضه أمام أندرلخت البلجيكي 1-2.

كما تغلب هوفنهايم الألماني على دينامو كييف الأوكراني 2-0، وميدتيلاند الدانماركي على مكابي تل أبيب الإسرائيلي بالنتيجة ذاتها ومالمو السويدي على قره باغ 2-1.

وتعادل أياكس الهولندي المنقوص مع سلافيا براغ التشيكي 1-1، وغلطة سراي التركي مع مضيفه "آر إف إس" اللاتيفي 2-2.