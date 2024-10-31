محمد صلاح يصف آرني سلوت مدرب ليفربول بـ"المجنون"

أصيب محمد صلاح نجم فريق ليفربول لكرة القدم بالصدمة من طريقة المدرب آرني سلوت الشاقة خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي حتى إنه وصفه بـ"بالمجنون".

وأثار أسلوب الهولندي الهادئ إعجاب الجماهير والشخصيات الإعلامية، إلا أن محمد صلاح كان مقتنعا تماما في البداية برأييه.

ووفقا للصحفي الصحفي الهولندي مارسيل فان دير كران من صحيفة "دي تلغراف"، فإن صلاح اعتقد أن مطالب سلوت من اللاعبين خلال التدريبات مجنونة.

وأوضح أن صلاح احتج على أسلوب سلوت في البداية ودخل في صدام معه، واستغرق بعض الوقت للتكيف مع طريقة المدرب الهولندي.

وأضاف أن صلاح وصف سلوت بأنه "مجنون" بسبب حدة وكثافة حجم العمل التي يطلبها من المهاجمين على أرض الملعب.

لكن من الواضح أن مطالب سلوت العالية أتت بنتائج جيدة للدولي المصري، حيث سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 13 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

من جهة أخرى أشار الصحفي الهولندي إلى أن داروين نونيز كان خارج حسابات يورغن كلوب حتى وصل سلوت، الذي جعله لاعبا أساسيا بسبب قدرته على الجري ولياقته البدنية العالية.

تسلم سلوت مسؤولية تدريب ليفربول مطلع هذا الموسم خلفا للألماني يورغن كلوب، ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.