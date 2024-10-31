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بالفيديو.. حارس مازيمبي الكونغولي يسجل هدفين في 7 دقائق

سليمان شعيبو حارس مرمى مازيمبي الكونغولي يتحول الى مهاجم ويسجل هدفين
الحارس سليمان شعيبو حصل على جائزة رجل المباراة (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/10/2024

خطف سليمان شعيبو حارس مرمى تي بي مازيمبي الكونغولي الأضواء بعد أن تحول إلى مهاجم، وأحرز هدفين خلال 7 دقائق، لينقذ فريقه في منافسات الدوري المحلي.

وبحسب موقع "بي إس إن سبور" النيجيري لعب فريق تي بي مازيمبي مباراة محلية الأربعاء الماضي، في ظل غياب عناصر كثيرة في خط الهجوم.

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وأوضح أن مازيمبي يعاني كثيرا منذ رحيل المهاجم المالي فيلي تراوري في صيف 2024 إلى السويحلي الليبي، فضلا عن عقوبة منع الاستقدام التي تعرض لها النادي، لذا قرر المدرب السنغالي لامين ندياي الاستعانة بسليمان شعيبو في مركز قلب الهجوم خلال مباراته أمام يو إس باندا.

ودخل شعيبو بديلا في الدقيقة 67 عندما كانت النتيجة تشير إلى تفوق مازيمبي بهدف دون رد.

وأثار الحارس، الذي تحول إلى مهاجم، ضجة كبيرة عندما فاجأ الجميع بتسجيله هدفين في 7 دقائق فقط (في الدقيقتين 84 و91)، ليتم اختياره رجل المباراة بعد أن قاد فريقه لفوز كبير 3-0.

المصدر : مواقع إلكترونية

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