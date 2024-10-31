مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي أموريم

من المتوقع أن يعلن البرتغالي روبن أموريم مديرا فنيا جديدا لمانشستر يونايتد الخميس، بعد أن توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع سبورتنغ متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، وفقا للتقارير.

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن المدرب البالغ من العمر 39 عاما سيبقى مع فريقه سبورتنغ لخوض مبارياته الثلاث المقبلة، بينها مباراة دوري الأبطال الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي.

ويُفترض أن يبدأ أموريم مهامه مع "الشياطين الحمر" خلال فترة التوقف الدولية الشهر المقبل، على أن تكون مباراته الأولى خارج ملعبه أمام إيبسويتش ضمن البريميرليغ في 24 من الشهر عينه.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن "المانيو" دفع مبلغا إضافيا قدره مليون يورو لسبورتنغ، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) للتعاقد مع المدرب.

وكان سبورتنغ قال الثلاثاء في بيان إن يونايتد وافق على تلبية قيمة الشرط الجزائي.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه السابق الهولندي إريك تن هاغ الاثنين بعد بداية كارثية للموسم الحالي، وعيّن مساعده ومواطنه مهاجم الفريق السابق رود فان نيستلروي مدربا بصورة مؤقتة.

وفاز الفريق على ليستر سيتي 5-2 الأربعاء في كأس الرابطة بقيادة فان نيستلروي وتأهل إلى ربع النهائي.

وقال نيستلروي "جئت هنا لمساعدة النادي، وسأستمر في تقديم المساعدة طالما كان ذلك ضروريا، وفي قادم الأيام، بأي صفة، أنا هنا لمساعدة النادي في بناء المستقبل". وعلى الرغم من الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، دفع تن هاغ ثمن البداية الضعيفة ليونايتد هذا الموسم.

وقبل الفوز على ليستر، حقق الفريق فوزا واحدا في آخر 8 مباريات ضمن جميع المسابقات، وهو يحتل المركز الـ14 في الدوري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين و4 هزائم.