بعد مرور 6 سنوات.. كلوب يهاجم راموس بسبب تصرفه "الوحشي" ضد صلاح

لا يزال المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب يكن مشاعر سلبية تجاه سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق، لتسببه في إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وبعد مرور 6 سنوات من الحادثة، شن كلوب هجوما جديدا على المدافع الإسباني، أكد خلاله أنه لم يسامحه بعد على الطريقة التي تعمد بها إصابة صلاح في النهائي الذي فاز به النادي الملكي بنتيجة 3-1.

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وكان كلوب وصف تدخل راموس على صلاح آنذاك بـ"القاسي والوحشي"، إذ تسبب في تعرض اللاعب المصري لخلع في الكتف أثر بالسلب على منتخب بلاده في كأس العالم 2018، حين ودعت مصر دون حصد أي نقطة من مجموعة ضمت روسيا والسعودية وأوروغواي.

وقال كلوب في تصريحات جديدة نقلتها صحيفة ماركا "إذا رأيت هذه اللقطة مرة أخرى ولم يكن اللاعب من ريال مدريد، تعتقد أنه لا يرحم ووحشي".

وأوضح "بعد تدخل مثل الذي قام به راموس على صلاح، يجب على الشخص أن يحكم على الأمر بشكل أفضل، ومع وجود تقنية الفيديو المساعد (فار)، فهذه حالة يجب عليك النظر إليها مرة أخرى ومراجعتها جيدا".

ولفت المدرب الألماني إلى أن وجود راموس في ريال مدريد ساهم في حمايته من قرارات الحكام، قائلا "أشاهد كرة القدم منذ أن كنت في الخامسة من عمري، لم أر لاعبا مثل راموس".

وأضاف كلوب في حديثه مع بودكاست "إينفخ مال لوبن" Einfach Mal Lupen الذي يقدمه شقيق توني كروس فيليكس "هل سيرخيو راموس رجل جيد حقا؟ إنه ليس من اللاعبين المفضلين لي. كان التصرف الذي قام به ضد صلاح وحشيا".

¡LE ACUSAN DE VIOLENTO! CAMPAÑA contra @SergioRamos en Barcelona tras la lesión de Salah. #JUGONES pic.twitter.com/YY01yIllFK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2018

وتابع "بالطبع، لا يستطيع أن يعرف أنه يؤلم كتفه، لكننا نعلم جميعا أنه فعل ذلك بسعادة بالغة. لم أستطع أبدا أن أتفهم هذه العقلية، لم يكن لديّ لاعبون من هذا القبيل، وعندما كان لديّ هذا النوع، سعيت للاستغناء عنهم".

واصل "لا أعتقد أن صلاح كان سيتأذى لو لم يعتد عليه راموس بهذا الشكل، لست متأكدا أنه كان محظوظا، لكن عدم معاقبة راموس سيؤدي لرؤية مثل هذه التدخلات مرة أخرى، مثل ضرب حارس المرمى بالمرفق، وإسقاط الخصم مثل المصارعة الحرة في وسط الملعب ثم الفوز بالمباراة".

وعما إذا كان يود أن يكون راموس في أحد فرقه الحالية التابعة لشركة ريد بول، قال "لقد ركزت دائما على أن يكون لاعبو قلب الدفاع جيدين بما يكفي لعدم التورط في مثل هذه التصرفات".

وفيما يتعلق بنهائي 2022، الذي خسر فيه ليفربول أيضا أمام ريال مدريد، قال كلوب "ريال مدريد آلة نتائج، خاصة في دوري أبطال أوروبا، كان ذلك جنونيا. لم يلعبوا دائما بشكل رائع. كنا نستحق الفوز في النهائي وكان من الصعب حقا قبول الهزيمة".