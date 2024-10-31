غوارديولا مدرب مان سيتي: لدينا 13 لاعبا متاحا

قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يواجه أزمة بسبب زيادة عدد اللاعبين المصابين بالفريق بعد المباراة التي خسرها أمام توتنهام 1 / 2 في كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يتبقى 13 لاعبا فقط متاحين للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أن مانشستر سيتي افتقد بالفعل جهود كايل ووكر، رودري، أوسكار بوب، جيريمي دوكو، وكيفين دي بروين وجاك غريليش، في مواجهة توتنهام بالدور الرابع، وقبل بداية المباراة تم استبعاد مانويل أكانجي ، قبل أن يخرج سافينيو في الشوط الثاني على محفة.

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وأقر غوارديولا بأن المشاكل تزداد قبل مواجهة بورنموث بعد غد السبت، والتي يتبعها مواجهة فريق سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وتابع غوارديولا أنه "لدينا 13 لاعبا متاحا، لذلك نحن في وضع صعب للغاية".

وأضاف أن "اللاعبين الذين خاضوا المباراة، كانوا يعانون من بعض المشاكل، سنرى كيف ستسير عملية تعافيهم".

وأردف أنه "وضع صعب. شعر أكانجي أمس بألم في العضلة، وأنا لم أكن أعلم، وخلال الإحماء، شعر أنه ليس بخير، وقال إن بإمكانه المخاطرة ولكنني رفضت".

وختم "روبن يعاني أحيانا أيضا. تزداد الصعوبة مباراة بعد الأخرى، ربما سنجتمع جميعا مجددا يوما ما. اللاعبون الموجودون يقاتلون من أجل البقاء ويتحاملون على أنفسهم، ويركزون لأجلنا، هؤلاء اللاعبون لن أنساهم".