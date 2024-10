8 مرشحين للفوز بجائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وضمت القائمة، التي نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، 8 مرشحين للفوز بالجائزة، يتقدمهم نجم أرسنال بوكايو ساكا بهدفه في شباك ليفربول خلال الجولة الماضية، والكرواتي جوسكو غفارديول، مدافع مانشستر سيتي بهدفه في شباك وولفرهامبتون.

وتواجد البلجيكي جيريمي دوكو، مهاجم مانشستر سيتي، في قائمة المرشحين عن هدفه في شباك فولهام، بالإضافة إلى الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد بهدفه في شباك برينتفورد.

