8 مرشحين للفوز بجائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وضمت القائمة، التي نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، 8 مرشحين للفوز بالجائزة، يتقدمهم نجم أرسنال بوكايو ساكا بهدفه في شباك ليفربول خلال الجولة الماضية، والكرواتي جوسكو غفارديول، مدافع مانشستر سيتي بهدفه في شباك وولفرهامبتون.

وتواجد البلجيكي جيريمي دوكو، مهاجم مانشستر سيتي، في قائمة المرشحين عن هدفه في شباك فولهام، بالإضافة إلى الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد بهدفه في شباك برينتفورد.

Voting is now open for October’s Guinness Goal of the Month award! 💫#PLAwards — Premier League (@premierleague) October 31, 2024

وسينافس السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشلسي، على جائزة أفضل هدف في الشهر من خلال هدفه في شباك نيوكاسل الجولة الماضية، وضمت القائمة أيضا أسماء فاكوندو بونانوتي لاعب ليستر سيتي عن هدفه في مرمى بورنموث، والبرازيلي أندرياس بيريرا لاعب فولهام عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي، وريان كريستي، لاعب بورنموث، عن هدفه في مرمى أرسنال.

وكان كول بالمر، مهاجم تشلسي، قد حصل على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس/آب الماضي، فيما حصل الكولومبي جون دوران على جائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن هدفه في شباك إيفرتون.