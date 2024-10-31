10 لاعبين الأكثر إهدارا لركلات الجزاء والترجيح منذ 2001

تألق الكثير من نجوم كرة القدم في الملاعب وتفننوا في هز شباك الفرق المنافسة، لكن بعضهم وجدوا صعوبة في تسجيل ركلات الجزاء والترجيح.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي، من أكثر النجوم إهدارا لركلات الجزاء رغم خبرتهما الطويلة في تنفيذها.

كما يواجه بعض المهاجمين الكبار مثل نيمار وإدينسون كافاني مشاكل في تسجيل ركلات الجزاء.

فيما يلي قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تضييعا لركلات الجزاء منذ 2001:

1-الأرجنتيني ليونيل ميسي: (31 ركلة جزاء ضائعة).

2-البرتغالي كريستيانو رونالدو: (31 ركلة جزاء ضائعة).

3-الإيطالي فرانشيسكو توتي: (18 ركلة جزاء ضائعة).

4-البرازيلي نيمار: (18 ركلة جزاء ضائعة).

5-السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: (17 ركلة جزاء ضائعة).

6-البرازيلي روناليدينو: (16 ركلة جزاء ضائعة).

7-الإيطالي سيركو إيموبيلي: (16 ركلة جزاء ضائعة).

8- الإيطالي أنطونيو دي ناتالي: (14 ركلة جزاء ضائعة).

9-الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: (14 ركلة جزاء ضائعة).

10-الأوروغوياني إدينسون كافاني: (14 ركلة جزاء ضائعة).