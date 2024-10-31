نيستلروي يقدم أوراق اعتماده مدربا لمانشستر يونايتد

أكد الهولندي رود فان نيستلروي، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، أن كرة القدم تكون قاسية في بعض الأحيان، وذلك بعد قيادته الفريق للفوز على ليستر سيتي 5-2، والتأهل لربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل كل من كاسيميرو وبرونو فيرنانديز هدفين لكل منهما، وأضاف أليخاندرو غارناتشو هدفا.

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وقال نيستلروي إنه "كانت هناك مشاعر مختلطة على مدار الأيام القليلة الماضية، بالطبع حزنت لرحيل إريك تن هاغ عن النادي، فقد كان هو من أعادني إلى هنا. إنه أمر محزن أن يغادر النادي، ولكنه غادر وتوج بلقبين ويجب أن يشعر بالفخر بما حققه. إنه يوم مباراة جديد، وقام أكثر من 70 ألف مشجع بدعمي وتشجيعي بشكل هائل".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن نيستلروي قوله: "جهزنا اللاعبين كما ينبغي، وكانوا رائعين اليوم، يجب أن نشيد بالفريق على الأداء المذهل الذي شاهدناه بعد فترة صعبة. وقع الخبر كان صعبا على اللاعبين وعلينا جميعا يوم إعلانه. ما فعله اللاعبون اليوم هو شيء رائع بعد رحيل المدير الفني".

وأضاف أنه "تعاهدنا على الكفاح من أجل 75 ألف مشجع هنا والملايين الذين يشجعون النادي في المنازل، أردنا أن نؤكد لهم أن هذا النادي سيواصل القتال ولن يتوقف عن العمل والسعي لتحقيق النجاح".

وأثنى المدرب على فيرنانديز قائلا: "بالنظر إلى الإمكانات والجودة التي يمتلكها، كنا نعلم أنه يحتاج لوقوف الحظ إلى جانبه فقط ليعود إلى هز الشباك. أنا سعيد من أجله. إنه يقود الفريق خلال فترات صعبة للغاية، ومن الرائع وجود لاعب مثله معنا".

وأوضح أنه "صنعنا فرصا أكثر وأفضل من التي صنعناها في مبارياتنا ضد فنربخشة وويستهام وكريستال بالاس. وقف الحظ إلى جانبنا في ارتداد الكرة من القائم في هدف كاسيميرو الثاني واصطدام الكرة بجسد لاعب ليستر في هدف برونو الأول، ولكن أحيانا يكون هذا ما تحتاجه، وفي بعض الأحيان تكون كرة القدم قاسية. كما قلت، جانبنا الحظ بعض الشيء اليوم، ويمكننا الآن البناء على هذا الانتصار في المباريات القادمة".

وتابع "سجلنا أهدافا رائعة اليوم. الهدف الأول كان جميلا جدا من كاسيميرو، واستمتعت بمشاهدته. إنه لاعب وشخص رائع، ونحن سعداء بوجوده في الفريق. غارناتشو أيضا سجل هدفا جميلا من عرضية ديوجو دالوت. أعتقد أن الجماهير ستعود إلى المنازل في سعادة كبيرة اليوم".

وختم "عدت إلى النادي كمدرب مساعد لأقدم العون، وسأواصل فعل ذلك في مهمتي كمدرب الآن سواء طالت الفترة أو قصرت. أنا مستعد لتقديم المساعدة في بناء مستقبل النادي في أي منصب. هناك الكثيرون حولي ممن يريدون الأفضل للنادي، وهذا لن يتغير. من المهم الآن التركيز على مباراة الأحد القادم ضد تشلسي، ولننتظر لنرى ما سيحمله المستقبل".