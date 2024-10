نيسترلوي يحذف صورة "الوجه الأسود" بعد تعيينه مدربا لمان يونايتد

حذف الهولندي فان نيستلروي صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو يرتدي ملابس تنكرية وبوجه مطلي بلون أسود وذلك بعد تعيينه مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعمل نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق لبضعة أشهر مساعدا لمواطنه إريك تين هاغ الذي تمت إقالته الاثنين، وسيتولى حاليا تدريب الفريق بشكل مؤقت لغاية تعيين مدرب جديد.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن المسؤولية الجديدة دفعت الهولندي لتغيير وترتيب حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حذف بعض الصور منها "الوجه الأسود" التي يعود تاريخها إلى عام 2013.

ونشر رود، الذي ارتدى الزي كجزء من حفل خيري، الصور في ذلك الوقت وكتب: "أنا في المستشفى مع هدايا للصغار والكبار".

Man Utd interim manager Ruud van Nistelrooy deletes ‘blacked up’ fancy dress picture

Pictures of Dutchman wearing face makeup while portraying Middle Eastern king Balthazar in 2013 have resurfaced! https://t.co/8HHR6THXP4

— Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) October 29, 2024