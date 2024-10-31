كأس الرابطة: ليفربول يتأهل إلى ربع النهائي وتشلسي يغادر

بلغ ليفربول حامل اللقب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على برايتون 3-2 أمس الأربعاء.

ويدين "الريدز" للهولندي كودي خاكبو (46 و63) والكولومبي لويس دياس (85) في حين سجل الإيفواري سيمون أدينغرا (81) والغاني طارق لامبتي (90) لبرايتون.

وكان ليفربول حقق 8 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، وتعادل مع أرسنال 2-2 الأحد الماضي في المرحلة التاسعة من الدوري.

ونجح فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت بتحقيق الفوز في الـ"بروفة" قبل اللقاء مع برايتون مجددا السبت في المرحلة العاشرة.

ويأمل الـ"ريدز" في المحافظة على اللقب الوحيد الذي حققه -الموسم الماضي- المدرب السابق الألماني يورغن كلوب.

ويُعدّ ليفربول أكثر الأندية تتويجا باللقب (10) متفوّقا على مانشستر سيتي (8) ومانشستر يونايتد (6).

في المقابل، تلقى برايتون الذي ودّع من الدور الثالث الموسم الماضي، خسارته الأولى بعد فوزين وتعادل.

نيوكاسل يقصي تشلسي

فاز نيوكاسل على تشلسي بهدفين من دون رد سجلهما السويدي ألكسندر إيساك والفرنسي أكسيل ديزازي.

وتأتي خسارة تشلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأحد بالمرحلة العاشرة من الدوري، في حين يلعب نيوكاسل مع أرسنال الذي لم يجد صعوبة في تخطي بريستون من الـ"تشامبيونشيب" بثلاثية من دون رد عبر البرازيلي غابريال جيسوس (24) وإيثان نوانيري (33) والبديل الألماني كاي هافيرتس (57).

ومن جانب آخر أقصى كريستال بالاس مضيفه أستون فيلا بفوزه عليه 2-1.

وسجّل إيبيريتشي إيزي (8) والبديل الياباني دايتشي كامادا (64) لبالاس، والكولومبي جون دوران لفيلا (23).

وكان برنتفورد فاز الثلاثاء على شيفيلد وينزداي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، كما تغلب ساوثمبتون على ستوك سيتي 3-2.