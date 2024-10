الفيضانات تؤجل مباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني

تأجلت مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا، التي كانت مقررة السبت في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وعُلّقت مباراة فياريال على أرضه مع رايو فايكانو بعد وفاة ما لا يقل عن 95 شخصا جراء الفيضانات المفاجئة في شرق إسبانيا.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني من اتحاد اللعبة المحلي تأجيل مباراتي فالنسيا وفياريال السبت، إضافة إلى 3 مباريات في الدرجة الثانية تضم فرقا من المناطق المتضررة.

وقال الاتحاد، في بيان الخميس، "تم الاتفاق على تأجيل المباريات التي كانت ستُلعب في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية، سواء في كرة القدم أو كرة الصالات (بمنطقة فالنسيا)".

وأضاف "إلى جانب تأجيل المباريات، أراد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعبير عن تضامنه مع المتضررين، خاصة عائلات الضحايا في هذه الكارثة الطبيعية".

وكان الاتحاد قد أجل بالفعل مباريات عدة في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة فالنسيا أمام بارلا إسكويلا.

🚨Official Statement.

The Competition Judge has ruled in favour of the request for the postponement of the Matchday 12 games in LALIGA EA SPORTS and Matchday 13 games in LALIGA HYPERMOTION that were due to be played in the Community of Valencia this weekend.… pic.twitter.com/UlKKfahYB5

— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 31, 2024