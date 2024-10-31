استشهاد جهاد قادوس لاعب نادي شباب جباليا لكرة الطائرة بقصف إسرائيلي

استشهد جهاد أكرم قادوس لاعب كرة الطائرة في نادي شباب جباليا وأندية الصداقة في قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة.

وقادوس كان من بين 42 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الخميس.

ودفعت الرياضة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة منذ طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثمنا باهظا على الصعيد البشري وعلى صعيد البنية التحتية.

وفق تقديرات اللجنة الأولمبية الفلسطينية، فإن أكثر من 400 رياضي فلسطيني استشهدوا في العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن تدمير المنشآت وتوقف النشاط الرياضي.

وتفيد إحصائية نشرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في يوليو/تموز الماضي بأن من بين الشهداء 240 من لاعبي وإداريي كرة القدم 12 في الضفة الغربية، وأكثر من 33 من الحركة الكشفية، ونحو 70 من الاتحادات الرياضية، في حين دمرت إسرائيل 42 منشأة رياضية منها 7 في الضفة الغربية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، في وقت تجدد فيه القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب "إبادة جماعية" على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.