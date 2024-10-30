بنزيمة يكشف عن حالة فينيسيوس بعد فوز رودري بالكرة الذهبية

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد الاتحاد السعودي، عن حالة فينيسيوس نجم ريال مدريد بعد فوز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية.

وقال بنزيمة إنه تحدث مع فيني وكان حزينا، "لا أملك أي شيء ضد رودري، هو لاعب جيد، ولكن عندما أجلس على الأريكة وأشاهد رودري، لا يقدم أي شيء يبهرني".

وأوضح الدولي الفرنسي السابق البالغ من العمر 36 عامًا، والذي لعب مع فينيسيوس في ريال مدريد من 2018 إلى 2023، فقال "رأيت ما فعله فينيسيوس.. لا أريد التحدث عن فرانس فوتبول.. في العام الماضي، عندما كان ريال مدريد بطلا لأوروبا، كان فينيسيوس حاسمًا في كل مباراة.. لا أعتقد أن هناك شخصا آخر يستحقها أكثر من فينيسيوس".

وأضاف "قلت منذ مدة طويلة، وليس هذا العام فقط، العام الماضي أيضًا وعندما كنت في ريال مدريد أيضًا. فينيسيوس لاعب يبذل دائمًا الكثير من الجهد ولا يتعلق الأمر فقط بتسجيل الأهداف".

ومضى بنزيمة أنه "أمر محزن بعض الشيء، ولا أشعر بالرضا عن فينيسيوس الذي يستحق الكرة الذهبية".

وتحدث بنزيمة عن اتصاله بفينيسيوس بعد معرفة نتيجة جائزة الكرة الذهبية، فقال "آمل أن يكون قويا ذهنيا. كنت أتحدث مع فينيسيوس بالأمس وهو قوي بما يكفي للعمل، وسيحصل عليها (الكرة الذهبية) يومًا ما".

وأوضح أنه "أمر طبيعي وأمر معقد بعض الشيء عندما يرشحك الجميع للفوز بالكرة الذهبية. وفي النهاية، قبل يوم أو بضع ساعات، يخبرونك أنك لن تفوز بها. إنه أمر معقد للغاية".