الكاف يغير حكام وملعب مباراة تونس ضد مدغشقر بتصفيات كأس أفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) قرر تغيير طاقم حكام مباراة المنتخب أمام مدغشقر ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقررة في المغرب، وكذلك الملعب الذي يحتضنها في جنوب أفريقيا.

وذكر الاتحاد التونسي في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغيير كامل طاقم تحكيم مباراة الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بين منتخبنا الوطني ومنتخب مدغشقر.

"وقد اختار ثلاثيا من الغابون (الجابون) بقيادة بيار إتشو والكاميروني أنطوان إيسوما حكما رابعا".

وأضاف الاتحاد أن الكاف قرر أيضا نقل المباراة من ملعب "إف إن بي" (البنك الوطني الأول) في جوهانسبرغ إلى ملعب لوفتوس فيرسفلد بمدينة بريتوريا مع الإبقاء على تاريخ وموعد المباراة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتصدر تونس المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 7 نقاط حصدتها بانتصارين وتعادل واحد مقابل هزيمة واحدة، وتتفوق بنقطة واحدة على جزر القمر ونقطتين على جامبيا.

بينما يتذيل منتخب مدغشقر المجموعة برصيد نقطتين، إذ لم يحقق أي انتصار بينما حقق تعادلين مقابل هزيمتين.