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رونالدو يهدر ركلة جزاء بالوقت القاتل ويتسبب في إقصاء النصر من كأس الملك

رونالدو يهدر ركلة جزاء للنصر المصدر: @football_li5 تويتر
رونالدو أخفق في منح النصر هدف التعادل في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (مواقع التواصل)
30/10/2024-|آخر تحديث: 30/10/202411:31 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

فجر التعاون مفاجأة كبيرة وأطاح بمضيفه النصر من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بالفوز عليه بهدف نظيف أمس الثلاثاء.

وعلى ملعب الأول بارك، سجل وليد الأحمد هدف الفوز للتعاون في الدقيقة الـ71.

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وكانت الفرصة سانحة أمام القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو لخطف هدف التعادل لفريقه عندما احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح النصر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن المهاجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد أهدرها بشكل غريب فوق المرمى.

والهزيمة أمام التعاون شكلت التعثر الثاني للنصر مع المدرب بيولي بعد السقوط في فخ التعادل أمام الخلود 3-3 الجمعة في المرحلة الثامنة من الدوري.

وشاهد اللقاء المدرب الجديد-القديم لمنتخب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار لمتابعة لاعبي الفريقين، وذلك استعدادا للمعسكر القادم للأخضر في تصفيات كأس العالم 2026.

 

المصدر : وكالات

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