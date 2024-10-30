كونتي يريد قيادة نابولي لاستعادة لقب الكالتشيو والمجد القاري

واصل نابولي -متصدرا ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم- سلسلة عدم الخسارة الرائعة بفوزه على مضيفه ميلان اليوم الثلاثاء، وبينما لم يعد بوسع أنطونيو كونتي مدرب نابولي تجاهل الحديث عن الفوز باللقب، فإن العودة إلى منافسات البطولات الأوروبية تظل الهدف الرئيسي.

ويعني فوز نابولي 2-صفر في ملعب سان سيرو أن الفريق خاض 9 مباريات متتالية في الدوري دون هزيمة، ووسع الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط أمام إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على إمبولي اليوم الأربعاء.

وبعد فشل نابولي في الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي، وتراجعه في الترتيب الذي جعله يغيب عن جميع البطولات القارية هذا الموسم، فإن كونتي يحاول إحداث بعض التوازن في توقعات النادي.

وأبلغ كونتي منصة "دازون" الخاصة بالدوري الإيطالي "لا أحد يختبئ. نرى بشكل واقعي ما نفعله هذا العام".

وتابع "حققنا نتائج مذهلة وغير متوقعة بعد 10 مباريات. حتى إن أكثر الأشخاص جنونا لم يكن ليتوقع ذلك. لكننا ما زلنا على أرض الواقع. نعرف هدفنا وهو العودة إلى أوروبا. ولكن هناك 5 أو 6 فرق لديها الفكرة نفسها. الفوز في نابولي سيكون أمرا لا يصدق. أعطينا أنفسنا 3 سنوات (للبناء). نحن نعيد بناء شيء ما وهذا يتطلب وقتا".

وبعد هذه البداية الرائعة، يدرك كونتي أنه سيكون من الصعب منع جماهير نابولي من التفكير في تحقيق لقب آخر.

وأضاف كونتي "نحاول إشباع أحلام الجماهير، لكننا بحاجة إلى تحقيق التوازن. لقد تابعنا مشجعونا بشغف حتى اليوم، ومن الطبيعي أن يحلموا. يجب أن نكون مستعدين عندما نتعرض لبعض الانتكاسات.. نريد أن نجعل مشجعي نابولي فخورين بهذا الفريق".