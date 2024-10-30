أسبوع "الديربيات" في الدوري السعودي للمحترفين

ستكون الجماهير في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على موعد مع "أسبوع الديربيات" المستحدث في المسابقة، الذي من المنتظر أن يجعل الأنظار تتجه إلى المسابقة عندما يستقبل الاتحاد منافسه الأهلي غدا الخميس، بينما يحل الهلال حامل اللقب ضيفا على النصر بعد غد الجمعة.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت عن هذا الحدث في يوليو/تموز الماضي، وقالت إن إقامة أسبوع خاص بمباريات القمة يأتي "لإضافة مزيد من الإثارة".

ويتربع الهلال على الصدارة وله 24 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني، ولدى النصر 18 نقطة بعدما تعادل في المباراة الماضية 3-3 مع مضيفه الخلود في غياب الهداف كريستيانو رونالدو.

ويتأخر الأهلي عن المربع الذهبي بـ4 نقاط، إذ يحتل المركز الثامن بـ11 نقطة بعدما تجنب الهزيمة وتعادل 1-1 مع ضيفه الأخدود.

قمة جدة

لم يعرف الاتحاد طعم الخسارة في 8 مباريات إلا مرة واحدة أمام الهلال، وعندما يستضيف فريق المدرب لوران بلان منافسه الأهلي، سيبحث عن الفوز للمرة الخامسة تواليا.

وعلى الرغم من الفوز 1-صفر على مضيفه الرياض في الجولة الماضية بهدف نغولو كانتي، فإن الأداء لم ينل إعجاب الجماهير، لكن المدرب الفرنسي قال إن الفوز هو المطلوب حتى وإن لم يكن المستوى عاليا.

ويحاول الأهلي أن يلعب في الدوري بالأداء نفسه الذي يقدمه في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما حقق المدرب ماتياس يايسله العلامة الكاملة بعد 3 مباريات في مجموعة الغرب لكنه تعرض لـ3 هزائم وتعادل مرتين في المسابقة المحلية، كما أنه ودّع كأس ملك السعودية من الدور الـ32 أمام الجندل المنافس في الدرجة الثانية.

ولا يعد موقف يايسله مستقرا مع الفريق إذ تتجدد التقارير المحلية عن احتمال انفصاله عن الأهلي مع كل تعثر.

النصر يسعى للحاق بالقمة

أنقذ هدف أندرسون تاليسكا المدرب ستيفانو بيولي من تعرضه للخسارة الأولى مع النصر الذي انتزع نقطة من الخلود، لكن الفريق سيسعى للفوز على الهلال حتى لا يبتعد منذ البداية عن القمة.

وسيكون على النصر استغلال مواجهة الهلال من أجل تدارك خسارته المحبطة 1-صفر أمام التعاون في كأس الملك، وتوديعه البطولة مبكرا بعدما أهدر القائد رونالدو ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

لكن النصر سيصطدم بمنافسه الهلال الذي يحظى بانطلاقة مثالية بعدما فاز في 8 مباريات محققا العلامة الكاملة، وأكمل الهلال هيمنته المحلية بالتقدم لدور الثمانية في كأس الملك بفوزه 4-1 على الطائي، كما يحظى بحملة رائعة على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة متقاسما الصدارة مع الأهلي، ولكل فريق 9 نقاط على المستوى القاري.

ويعد فريق المدرب جورجي جيسوس الأفضل هجوميا في الدوري، بعدما سجل 23 هدفا في حين استقبل 6 أهداف فقط، ليكون ثاني أفضل خط دفاع بعد الشباب الذي اهتزت شباكه 5 مرات.

وتختتم الجولة بقمة الدمام عندما يواجه الاتفاق منافسه القادسية.

ولم يحقق الاتفاق فريق المدرب ستيفن جيرارد أي فوز في آخر 5 مباريات ليتراجع للمركز العاشر وله 11 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن القادسية الخامس الذي عاد للانتصارات بفوزه على ضمك في الجولة الماضية.