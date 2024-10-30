ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فاز لاعب مانشستر سيتي رودري بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في العالم عن الموسم 2023-2024، متفوقا على عدد من النجوم البارزين.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم 30 لاعبا.

وتصدر لاعبو ريال مدريد الإسباني المراكز الأولى في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث حل البرازيلي فينيسيوس جونيور ثانيا فيما احتل الإنجليزي جود بيلينغهام المركز الثالث متبوعا بالإسباني داني كرفخال في المركز الرابع.

فيما يلي ترتيب المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024:

30- الأوكراني أرتيم دوفبيك: (روما).

29- الألماني ماتس هومليس: (روما، دورتموند).

28- الإسباني أليخاندرو جريمالدو: (باير ليفركوزن).

27- البرتغالي فيتينيا: (باريس سان جيرمان).

26- الإنجليزي ديكلان رايس: (أرسنال).

25- الإنجليزي كول بالمر: (تشلسي).

24- الفرنسي ويليام ساليبا: (أرسنال).

23- البرتغالي روبن دياز: (مانشستر سيتي).

22- الألماني أنتونيو روديغير: (ريال مدريد).

21- الإنجليزي بوكايو ساكا: (أرسنال).

20- التركي هاكان تشالهان أوغلو: (إنتر ميلان).

19- النرويجي مارتين أوديغارد: (أرسنال).

18- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز: (أستون فيلا).

17- الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي: (ريال مدريد).

16- السويسري غرانيت تشاكا: (باير ليفركوزن).

15- الإسباني نيكو ويليامز: (أتلتيك بيلباو).

14- النيجيري أديمولا لوكمان: (أتالانتا).

13- الإسباني داني أولمو: (برشلونة).

12- الألماني فلوريان فيرتز: (باير ليفركوزن).

11- الإنجليزي فيل فودين: (مانشستر سيتي).

10- الإنجليزي هاري كين: (بايرن ميونخ).

9- الألماني توني كروس: (ريال مدريد – معتزل).

8- الإسباني لامين جمال: (برشلونة).

7 -الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: (إنتر ميلان).

6- الفرنسي كيليان مبابي: (ريال مدريد).

5- النرويجي إرلينغ هالاند: (مانشستر سيتي).

4 – الإسباني داني كارباخال: (ريال مدريد).

3- الإنجليزي جود بيلينغهام: (ريال مدريد).

2- البرازيلي فينيسيوس جونيور: (ريال مدريد).

1- الإسباني رودري:(مانشستر سيتي).