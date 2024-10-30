قمة بين الهلال واتحاد جدة في قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم -التي أجريت الأربعاء- عن مواجهة قوية بين الهلال حامل اللقب ضد اتحاد جدة.

وسيحل اتحاد جدة الفائز باللقب 9 مرات آخرها عام 2018 ضيفا على الهلال الفائز باللقب 11 مرة آخرها في الموسمين الماضيين.

وأسفرت باقي مواجهات القرعة عن مباراة بين الشباب وضيفه الفيحاء، بينما سيحل الجبلين ضيفا على الرائد، ويلعب التعاون على أرضه أمام القادسية.

وسيحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيت المباريات والملاعب في وقت لاحق، علما بأن منافسات ربع النهائي ستقام يومي 6 و7 يناير/كانون الثاني 2025.