كاف: أشبال السويسري كولر مدرب الأهلي أمتعوا الجماهير
أشاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتتويج الأهلي المصري بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي).
وأحرز الأهلي كأس البطولة عقب فوزه الكبير بثلاثية على ضيفه العين الإماراتي، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتركونتيننتال).
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وذكر كاف على موقعه على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن المباراة شهدت بروز الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بشكل مميز.
للتاريخ يا أهلي 🏆🦅 pic.twitter.com/qg5Sl9wyMm
— النادي الأهلي (@AlAhly) October 29, 2024
وأضاف كاف أن أشبال المدرب السويسري مارسيل كولر أمتعوا الجماهير التي كانت حاضرة في ملعب القاهرة الدولي، الذي استضاف اللقاء بأدائهم والأهداف الثلاثة التي سجلوها.
وتداول على تسجيل ثلاثية الأهلي في مرمى فريق العين، حامل لقب دوري أبطال آسيا، كل من الدولي الفلسطيني، وسام أبو علي، في الدقيقة 32، وإمام عاشور في الدقيقة 55، والبديل محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
وأوضح كاف أن الأهلي سيخوض الدور قبل النهائي بكأس إنتركونتيننتال، والذي يطلق عليه "كأس التحدي"، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وسام أبو علي ❤️❤️ pic.twitter.com/Xpr5oxaBS1
— النادي الأهلي (@AlAhly) October 30, 2024
ومن المقرر أن يلاقي نادي القرن في أفريقيا بالمربع الذهبي لكأس إنتركونتيننتال في 14 ديسمبر/كانون الأول القادم بالعاصمة القطرية الدوحة الفائز في المباراة التي ستجمع بين نادي باتشوكا المكسيكي، وبطل كأس ليبرتادوريس 2024.
وتوج باتشوكا بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في حين ستتحدد هوية الفائز بكأس ليبرتادوريس الشهر المقبل.
ويتمكن الأهلي، الذي أصبح الممثل الوحيد الآن للكرة العربية في كأس إنتركونتيننتال في حال تجاوزه قبل نهائي البطولة، من الوصول للمباراة النهائية التي تقام بالدوحة في 18 ديسمبر/كانون الأول القادم، وسيواجه ريال مدريد الإسباني، حامل لقب رابطة أبطال أوروبا.