موعد مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يصطدم الهلال حامل اللقب والمتصدر بغريمه ومضيفه النصر الثالث في ديربي الرياض ضمن المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

يبحث الهلال ونجومه عن فوز تاسع على التوالي والبقاء على بعد 3 نقاط من مطارده الاتحاد، بينما يأمل النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو تقليص فارق النقاط الست مع "الأزرق".

وتعود الهزيمة الأخيرة للهلال على الصعيد المحلي إلى 23 مايو/أيار 2023 على يد العدالة (0-2) في الدوري.

الهلال الذي يملك ترسانة مدججة بالنجوم تغلّب بتشكيلة بديلة على الطائي 4-1 في ثمن نهائي الكأس الثلاثاء، فعادل رقم الأهلي بعدد المباريات المحلية المتتالية من دون هزيمة، بعدما وصل إلى المباراة 55 (50 انتصارا مقابل 5 تعادلات)، وذلك يعني أن فريق المدرب البرتغالي جورج جيزوس سيكون أمام فرصة الانفراد بالرقم القياسي.

وخسر النصر خسارة مفاجئة أمام التعاون 0-1 في دور الـ16 من مسابقة الكأس، دفعت رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرات وهداف ريال مدريد الإسباني السابق- إلى القول عبر حسابه على منصة إكس بعد إهداره ركلة جزاء في اللحظات القاتلة "كل تحدّ هو فرصة للتطوّر".

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

يقام ديربي الرياض الجمعة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب الأول بارك، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة العاشرة بتوقيت الإمارات.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على القناة التالية:

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

مواجهات مثيرة

لا تبخل هذه المواجهة عادة بالإثارة، وكانت الأخيرة في الكأس السوبر في أغسطس/آب الماضي انتهت بفوز كبير للهلال 4-1، بعد ختام الموسم الماضي بنهائي كأس الملك الذي حسمه الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وسيطر الهلال على مواجهات المواسم الأخيرة، بحيث تعود خسارته الأخيرة أمام النصر في الدوري إلى ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويعوّل الهلال، صاحب أقوى هجوم في الدوري (23 هدفا في 8 مباريات) على متصدر ترتيب الهدافين الصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ10 أهداف، بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد و4 عن رونالدو.