موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يتجدد الصراع بين الاتحاد والأهلي في ديربي جدة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025.

ويدخل الاتحاد مباراة الأهلي بمعنويات الفوز على الجندل 2-0 في ثمن نهائي الكأس، في حين يبحث الأهلي عن الاستقرار في النتائج في ظل تأرجح الفريق خلال الفترة الماضية.

ويسعى "العميد" للثأر من "الراقي" ورد اعتباره بعد خسارته ذهابا وإيابا خلال الموسم الماضي، ويراهن على ثباته في الموسم الجاري حيث فاز 7 مرات وخسر مرة واحدة أمام الهلال (1-3).

ويغيب حارس مرمى الأهلي السنغالي إدوار مندي والمدافع علي مجرشي بسبب الإصابة، في حين خضع المدافع التركي ميريح ديميرال لفحوص طبية لحسم تعافيه من الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الديربي الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وينقل البث المباشر للمباراة على قناة:

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة مباراة ديربي جدة من خلال تغطية مباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات السابقة في الديربي

يمتلك الأهلي الأفضلية في المواجهات التاريخية بـ55 فوزا مقابل 49 انتصارا للاتحاد بينما حسم التعادل 47 مواجهة.