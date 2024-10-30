منع لاعبة مسلمة من اللعب بسروال طويل والاتحاد الإنجليزي يعتذر

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن اللاعبات في جميع مسابقاته مسموح لهن ارتداء الملابس التي تتماشى مع معتقداتهن الدينية بعد منع قائدة المنتخب الصومالي السابقة إقراء إسماعيل من خوض مباراة لعدم ارتدائها سروالا قصيرا.

وقالت اللاعبة، التي تعمل أيضا مدربة، في مقطع فيديو على إنستغرام إنها تشارك في مسابقة كرة القدم في منطقة لندن الكبرى منذ 5 سنوات وهي ترتدي سروالا رياضيا طويلا لكن يوم الأحد لم يُسمح لها بالمشاركة بديلة مع يونايتد دراغونز.

وأضافت اللاعبة المسلمة: "قال حكم المباراة إن الرابطة أبلغته بمنع النساء مثلي من ارتداء سراويل طويلة… بغض النظر عما إذا كانت تتناسب مع ملابسنا الرياضية أم لا.

"في حال عدم ارتداء سراويل قصيرة، لن ألعب. هذا ما قيل لي أمس".

Some things NEED to be called out. @GLWFLeague, do better. pic.twitter.com/iZE6DYO2gy — Coach Iqra (@coachiqra) October 28, 2024

"بيئة شاملة ومرحبة بالجميع"

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه على علم بالأمر، مضيفا أنه على اتصال بالاتحاد المحلي المسؤول عن تنظيم هذه المسابقة لضمان حل المسألة سريعا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي الأربعاء: "لقد كتبنا بشكل استباقي إلى جميع اتحادات كرة القدم الخاصة بالمناطق وحكام المباريات في جميع مسابقات السيدات في وقت سابق من هذا العام للتأكيد على أنه يجب السماح للنساء والفتيات بارتداء الملابس التي تضمن عدم المساس بمعتقداتهن الدينية".

وتابع: "ما زلنا ملتزمين بشدة بضمان أن تكون كرة القدم الإنجليزية بيئة شاملة ومرحبة للجميع".

وقال مسؤولو المسابقة المحلية في بيان إن اللاعبات مطالبات بارتداء سراويل قصيرة فوق الملابس التي تغطي سيقانهن.

وأضافوا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "ومع ذلك، علمنا منذ ذلك الحين أن ارتداء السراويل القصيرة فوق البدلات الرياضية أو الجوارب الضيقة ليس شرطا.. وسنقدم هذا التوجيه المحدث إلى جميع مسؤولي المباريات".