منع لاعبة مسلمة من اللعب بسروال طويل والاتحاد الإنجليزي يعتذر

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن اللاعبات في جميع مسابقاته مسموح لهن ارتداء الملابس التي تتماشى مع معتقداتهن الدينية بعد منع قائدة المنتخب الصومالي السابقة إقراء إسماعيل من خوض مباراة لعدم ارتدائها سروالا قصيرا.

وقالت اللاعبة، التي تعمل أيضا مدربة، في مقطع فيديو على إنستغرام إنها تشارك في مسابقة كرة القدم في منطقة لندن الكبرى منذ 5 سنوات وهي ترتدي سروالا رياضيا طويلا لكن يوم الأحد لم يُسمح لها بالمشاركة بديلة مع يونايتد دراغونز.

وأضافت اللاعبة المسلمة: "قال حكم المباراة إن الرابطة أبلغته بمنع النساء مثلي من ارتداء سراويل طويلة… بغض النظر عما إذا كانت تتناسب مع ملابسنا الرياضية أم لا.

"في حال عدم ارتداء سراويل قصيرة، لن ألعب. هذا ما قيل لي أمس".

Some things NEED to be called out. @GLWFLeague, do better. pic.twitter.com/iZE6DYO2gy

— Coach Iqra (@coachiqra) October 28, 2024