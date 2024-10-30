الفيضانات المدمرة تهدد بتأجيل مواجهة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني

أُجّلت مباراتا كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لفريقي فالنسيا وليفانتي بسبب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصا وتسببت في دمار بجنوب إسبانيا.

وكانت قد ضربت إسبانيا فيضانات مفاجئة أمس الثلاثاء حولت الشوارع في القرى إلى أنهار، وعطلت خطوط السكك الحديد والطرق السريعة، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب دولة أوروبية في المدة الأخيرة.

وتسابقت الأندية ونجوم كرة القدم والرياضات الأخرى، ومنهم فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس ودييغو سيميوني وتيبو كورتوا، في نشر رسائل دعم للمتضررين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "نشعر بالحزن الشديد في ريال مدريد، ونتضامن مع جميع المتضررين من الكارثة".

🚨🎥 فيديو دقيقة صمت من لاعبي ريال مدريد وطاقمه خلال تدريبات اليوم من أجل ضحايا فالنسيا. pic.twitter.com/KTgkveabzq — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) October 30, 2024

ووقف لاعبو مدريد وبرشلونة دقيقة صمت قبل التدريبات، اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يلعب فالنسيا ضد بارلا إسكولا في الدور الأول لكأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء، بينما يحل ليفانتي ضيفا على بونتيفيدرا.

ومن المحتمل إلغاء مباريات أخرى في كأس ملك إسبانيا التي تقام منتصف الأسبوع، وقد يؤجل لقاء فالنسيا وريال مدريد يوم السبت المقبل إلى موعد آخر.

كذلك توجد شكوك بشأن سباق الدراجات النارية موتو جي بي الذي سيقام في فالنسيا بعد أسبوعين عقب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمضمار ريكاردو تورمو.

وتغير موعد عدد من مباريات دوري كرة السلة الإسباني بسبب ارتباك حركة السفر في جميع أنحاء إسبانيا.

فقد أعلنت الحكومة الإسبانية -اليوم الأربعاء- الحداد 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة.